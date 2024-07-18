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İrfan Can Kahveci'ye yeni talip! Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Suudi Arabistan, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu için Suudi Arabistan'dan şaşırtıcı bir transfer teklifi gelmek üzere olduğu öğrenildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan transferlerini duyururken, kadrosundaki yıldız oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Fenerbahçe'nin Türk yıldızı İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir maaş teklifi geldiği bildirildi. Milli futbolcu için Fenerbahçe'ye sunulan bonservis bedeli de açıklandı.

Ajansspor'un haberine göre, Suudi Arabistan'dan bir takım İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli teklif etti. Takım ismi belirtilmezken, bu teklifin sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı iddia edildi.

İrfan Can Kahveci'ye yeni talip! Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif - 1. Resim

İRFAN CAN'A ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ

Suudi temsilcisinin, İrfan Can Kahveci'ye astronomik bir maaş teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun 15-17 milyon Euro civarında bir maaş ile transfere ikna edilmek istendiği kaydedildi.

İrfan Can Kahveci'ye yeni talip! Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif - 2. Resim

İrfan Can Kahveci, 2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma ile 129 maçta sahaya çıkan İrfan Can, 29 gol atarken, 27 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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