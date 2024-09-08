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İskoçya'yı boş geçmeyen Cristiano Ronaldo, Portekiz'i sırtlamaya devam ediyor!

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İskoçya&#039;yı boş geçmeyen Cristiano Ronaldo, Portekiz&#039;i sırtlamaya devam ediyor!
Spor Haberleri

Portekiz, Uluslar Ligi A Ligi 2. maçında İskoçya'yı 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda oyuna girerek galibiyet golünü kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta maçında İskoçya'yı konuk eden Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İskoçya, henüz 7. dakikada McTominay'ın bulduğu golle maçta öne geçti. İkinci yarıda 54. dakikada Bruno Fernandes skoru eşitledi.

Portekiz'de 88. dakikada sahne alan Cristiano Ronaldo takımına galibiyeti getirdi. 

Bu sonuçla birlikte Portekiz 2 maç sonunda 6 puanla grup liderliğinde yer aldı.

İskoçya ise 2. maçını da kaybederek 0 puanla son sırada kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
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