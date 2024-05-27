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İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: Biz hak etmiştik, gizli güçleri aşamadık

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal&#039;dan şampiyonluk sözleri: Biz hak etmiştik, gizli güçleri aşamadık
Fenerbahçe, Süper Lig, Şampiyonluk, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçının ardından konuştu. Kartal, sezon başından bu yana çok çalıştıklarını belirterek, “Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Bu sezon 99 puan 99 gol, hak ederek alınan bu puanları Fenerbahçe camiası unutmayacak. Oyuncularım gerçek şampiyon olduğunu alkışlanarak gösterdiler. Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü” dedi.

Sezonu değil, maçı değerlendiren Kartal “Aslında çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar hepimiz şampiyonluğa çok fazla inanmıştık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hak eden bir oyun ortaya konuldu ve nelere karşı mücadele ettiğimizi de biliyoruz. Herkes biliyor. Bu aleni artık” ifadelerini kullandı. 

GİZLİ GÜÇLERİ AŞAMADIK

“Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık” diyen Kartal “Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak. Geçen sene Jesus’un da dediği gibi bazı şeyleri aşamıyoruz burada” ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca takımda kalıp kalmayacağı sorusuna ise “Sözleşmem bitti. İnşallah hem benim hem de Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olur” sözlerini sarf etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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