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    • Haberler > Spor > İspanyol kanalı o sesleri canlı verdi! Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim

    İspanyol kanalı o sesleri canlı verdi! Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Real Madrid, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i oyuna aldığı esnada söylediği sözler ortaya çıktı. İtalyan hocanın Türk yıldıza verdiği taktik gündem olmuştu.

    İspanya La Liga'nın 25. haftasında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalan Real Madrid'de Arda Güler, son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

    Saha kenarına geldiği esnada Carlo Ancelotti'nin taktiklerini dinleyen Arda'nın Luka Modric gibi oynaması istendiği öğrenildi.

    Defansa Central'ın haberine göre Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştiren Ancelotti, "Ben delirmedim. Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu..." dedi.

    İspanyol kanalı o sesleri canlı verdi! Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim

    ARDA GÜLER KİRALANACAK MI?

    Bu hamlenin ardından Arda Güler'in takımdaki önemi bir kez daha anlaşıldı.

    Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler'in, Mbappe'nin transfer edilmesinin ardından daha da zorlanacağı tahmin edilirken bu sebeple kiralama formülüne gidilecek.

    Yıldız oyuncunun yaz döneminde başka bir takıma kiralanacağı konuşuluyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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