Real Madrid ve A Millî Takım'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol basınında gündem oldu. Marca, 21 yaşındaki yıldız için "Kendi imparatorluğunu kuruyor" ifadelerini kullanırken Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da millî futbolcuya övgüler yağdırdı. Arda'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki istatistikleri ise Avrupa'nın yıldızlarını geride bıraktı.

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Real Madrid forması giyen millî futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, 21 yaşındaki yıldızın yükselişini mercek altına alarak dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Marca, Arda Güler'in hem Real Madrid'de hem de A Millî Takım'da ortaya koyduğu futbolu değerlendirirken genç oyuncunun artık kendi oyununu kabul ettirdiğini vurguladı.

İspanyol Marca'dan Arda Güler'e övgü: Kendi imparatorluğunu kuruyor! Zidane bile hayran kaldı

"ARDA GÜLER KENDİ İMPARATORLUĞUNU KURUYOR"

İspanyol gazetesi, "Arda Güler kendi imparatorluğunu kuruyor ve Zidane'ı bile şaşkına çeviriyor" başlığıyla yayımladığı haberinde Türk yıldızın yükselişine geniş yer ayırdı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildiği belirtilen Arda'nın, hem kulüp hem de millî takım düzeyinde gelişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Özellikle son dönemdeki bireysel performansına dikkat çekilen genç futbolcunun, Avrupa'nın önde gelen isimlerinden övgüler aldığı aktarıldı.

İspanyol Marca'dan Arda Güler'e övgü: Kendi imparatorluğunu kuruyor! Zidane bile hayran kaldı

ZIDANE'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: "ÇOK ÇOK ÇOK İYİ"

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Arda Güler'in performansını değerlendirdi.

Efsane futbolcu, Türkiye'nin topa sahip olduğunda etkili bir takım olduğunu belirterek, "Türkiye beni şaşırtmadı. Top onlardayken iyi oynayabilen bir takımlar. Topla çok yetenekli oyuncuları var. Arda çok, çok, çok iyi" ifadelerini kullandı.

Fransa karşısında etkili bir oyun sergileyen Arda Güler'in ikinci yarıda attığı gol, pozisyonun başlangıcındaki ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Millî futbolcu, 90. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın golünün asistini yaptı.

KEVIN DE BRUYNE DE HAYRAN KALDI

Arda Güler'e övgülerde bulunan bir diğer yıldız ise Belçikalı Kevin De Bruyne oldu.

Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada frikikten şık bir gol atan Arda Güler, rakip takımın yıldız oyuncusunun da dikkatini çekti.

De Bruyne, "Arda Güler harika bir futbolcu. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve dünyanın en iyi futbolcularından biri" sözleriyle millî yıldızı övdü.

İspanyol Marca'dan Arda Güler'e övgü: Kendi imparatorluğunu kuruyor! Zidane bile hayran kaldı

AVRUPA'NIN YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Marca'nın Opta verilerine dayandırdığı istatistikler, Arda Güler'in UEFA Uluslar Ligi'ndeki etkisini ortaya koydu.

Millî futbolcu, turnuvada 27 kez faulle durdurularak bu alanda ilk sırada yer aldı. Arda, 23 şutla da 26 şutu bulunan Karadağlı Nikola Krstovic'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Genç oyuncunun UEFA Uluslar Ligi'ndeki diğer istatistikleri şöyle:

23 şut: Turnuvada ikinci sıra

27 kazanılan faul: Turnuvada birinci sıra

5 gol pozisyonu oluşturma: Turnuvada dördüncü sıra

114 başarılı pas:* Hücumun son çeyreğinde öne çıkan istatistik

13 başarılı çalım: Türkiye'nin en iyisi

47 kazanılan ikili mücadele: Türkiye'nin en iyisi

11 şut pası ve 7 isabetli orta: Millî takımın öne çıkan verileri

İspanyol Marca'dan Arda Güler'e övgü: Kendi imparatorluğunu kuruyor! Zidane bile hayran kaldı

SON 8 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Arda Güler'in Real Madrid ve A Millî Takım formasıyla çıktığı son 8 karşılaşmada ortaya koyduğu performans da dikkat çekti.

Genç yıldız, söz konusu maçlarda 5 gol ve 4 asist kaydederek toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Real Madrid'deki performansını millî takıma da taşıyan Arda, bireysel istatistikleriyle Avrupa futbolunda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

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