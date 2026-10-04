İrlanda ile İsrail arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesi gerilim tırmandı. Basın toplantısında İsrailli bir gazetecinin İrlandalı futbolculara yönelik “maymun” iddiası tepki çekerken, İrlanda Federasyonu toplantıyı sonlandırdı.

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İrlanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında gerilim yaşandı. İsrailli bir gazetecinin İrlandalı futbolcularla ilgili ortaya attığı iddia, toplantının yarıda kesilmesine neden oldu.

Sırbistan'da oynanacak karşılaşma öncesi, İrlanda'nın talebi üzerine düzenlenen basın toplantısında İsrailli bir gazeteci söz aldı. Gazeteci, İrlandalı oyuncuların iki takım arasında oynanan ilk maçta rakiplerine “maymun” dediğini öne sürdü.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

İddianın ardından İrlanda Federasyonu İletişim Sorumlusu Kieran Crowley, gazetecinin sözlerine tepki gösterdi. Crowley, söz konusu iddianın “tamamen gerçek dışı” olduğunu belirterek basın toplantısının sona erdiğini açıkladı.

Toplantının ardından yalnızca İrlandalı gazetecilerin katılımıyla ayrı bir odada bilgilendirme yapılması kararlaştırıldı. Ancak İsrailli bir yayın kuruluşunun temsilcisi bu toplantıya katılmak istedi.

Yaşanan durumun ardından bilgilendirme toplantısı stadın başka bir bölümüne taşındı.

İsrailli gazetecinin iddiası ortalığı karıştırdı! Basın toplantısı yarıda kaldı

İLK MAÇTA PROTESTO ETMİŞLERDİ

İki takım arasında Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk karşılaşmayı İrlanda 3-0 kazanmıştı.

İrlandalı futbolcular, karşılaşma öncesinde İsrail Milli Takımı'nın marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı. Futbolcular ayrıca Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı.

Karşılaşmanın son golünü kaydeden Jack Moylan ise gol sevincinde siyah kol bandını çıkararak öptü ve havaya kaldırdı.

Maç öncesinde, milli marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve “fair play” mesajı taşıyan el sıkışma seremonisi de yapılmadı.

İsrail'e karşı forma giymeyi reddeden İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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