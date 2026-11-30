İranlı tenisçi Ali Yazdani, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvas'ında İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için çiftler çeyrek final maçına çıkmadı.

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İran basınında yer alan haberlere göre Yazdani ve Rus partneri Egor Khotchenkov, Antalya'nın ev sahipliğindeki turnuvanın çeyrek finalinde İsrailli Tim Vaisman ve Avusturyalı Thilo Behrmann ile eşleşti.

Yazdani'nin İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için maça çıkmaması üzerine ikili, turnuvaya veda ederken Vaisman-Behrmann çifti, yarı finale yükseldi.

İranlı sporcunun kararıyla ilgili şu ana kadar kamuoyuna açıklama yapmadığı belirtildi.

Vaisman-Behrmann çifti, yarı finalde 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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