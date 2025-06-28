İstanbul'da tarihi maç: Maradona sahada Türk kahvesi bile içmiş! İşte o fotoğrafın hikayesi

Şimdilerde TV'de futbol yorumculuğu yapan Nurettin Dehmen (67), 2 Mart 1993'te Diego Armando Maradona'nın formasını giydiği Sevilla ile Galatasaray arasında İnönü Stadı'nda oynanan hazırlık maçını yöneten 3 Türk hakemden biri olarak tarihe geçti. Elazığlı eski hakem Dehmen, 1-1 sonuçlanan ve Maradona'nın Türkiye'de forma giydiği tek maç ile ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı.

Napoli'den 1992-1993 sezonunda Sevilla'ya transfer olan Diego Ardando Maradona, 2 Mart 1993 tarihinde Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçı için İstanbul'a geldi. İnönü Stadı'nda binlerce taraftarın izlediği 1-1'lik müsabaka, "Maradona'nın Türkiye'de forma giydiği tek maç" olarak tarihe geçti.

25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesinin oynadığı tarihi mücadelede yardımcı hakemlik yapan Elazığlı Nurettin Dehmen, unutulmaz maçın perde arkasını yıllar sonraanlattı.

"BEN İ M İ Ç İ N Ç OK Ö NEML İ YD İ "

Futbol kariyerinde hakemlikten gözlemciliğe, eğitimcilikten yorumculuğa kadar birçok görevde bulunan Dehmen, "Uzun yıllar Türkiye liglerinde futbol hakemliği, futbol gözlemciliği, hakem gözlemciliği, hakem eğitimciliği yaptım. Yaklaşık 5 senedir de çeşitli televizyon kanallarında oyun kurallarıyla vehakemlerle ilgili yorumlarda bulunuyorum. Geçmiş dönemlerde hakemliğimin yanı sıra çok özel günler de yaşadım. 1993'te Maradonalı Sevilla, İstanbul'da Galatasaray ile bir müsabakaya geldi. O müsabakada görev yapan, Maradona'nın maçını yöneten 3 Türk hakeminden biri olma şansını elde ettim. O müsabaka benim için ve hakem arkadaşlarım için çok önemliydi. Sabri Çelik ve Adem Serezli ile birlikte yönettik" dedi.

MA Ç IN YARIM SAAT GE Ç BA Ş LAMASININ NEDEN İ

Karşılaşmanın yaklaşık yarım saat gecikmeli başladığını belirten Dehmen, "Oyun alanının içinde sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Maradona'ya Türk kahvesi ikram edildi, maç bu nedenle geç başladı. Maradona'nın maçını yönetmek, onunla aynı havayı solumak bizler için çok önemliydi. Bu benim için çok güzel bir anı. Bu anımı bulunduğum, yaşadığım her coğrafyada ve özellikle Elazığ'da, Keban'da genç kardeşlerimizle paylaşıyorum. Çocuklar da buna çok ilgi duyuyorlar ve bu ilgi beni de mutlu ediyor. İnsanlar geçmişte yaşadığı şeyleri paylaşmak ve muhafaza etmek ister. Maradona ile çektirmiş olduğum fotoğraflar, kendi bireysel fotoğraf makinamla çekilmiştir. Onları muhafaza etmem, paylaşmam, evimin duvarına asmam hem çocuklarım hem torunlarıma bıraktığım en önemli bir hatıradır" şeklinde konuştu.