Beşiktaş’ın hocası, “Orta saha takımın dengesidir ve şu anda dengeli gidiyoruz. O sebeple orta saha kurgusunu değiştirmiyorum. Ama rekabet için ‘box-to-box’ bir oyuncu istiyoruz” dedi.

Avrupa’da elemeleri geçerek play-off’a kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, bugünkü Kauno Zalgiris maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

SONUNA KADAR…

Rakibin Şampiyonlar Ligi’nden geldiğini ve Avrupa sınavlarında favori olmadığını belirten İtalyan teknik adam, “Umarım şu ana kadar sergiledikleri futbolu yine ortaya koyarız ve rövanş için istediğimiz sonucu alırız” dedi. İtaliano, gerek ligde gerekse Avrupa’da hedeflerinin gidebildikleri yere kadar gitmek olduğunu ifade etti. Siyah-beyazlıların teknik patronu, savunmadan çok memnun olduğunu ve takımın da gol yemek istemediğini vurguladı.

Italiano, bir takviye daha olacağını söyledi: Orta saha arıyoruz

PROFİLİNİ DE AÇIKLADI

Vincenzo İtaliano, orta saha konusunda ise mevcut oyuncuların durumuna ve transfer planlarına değindi: “Beş maçtır orta saha oyuncularında değişikliğe gitmedim. Çünkü bu oyuncularım çok yüksek seviyelerde maçlar çıkardılar. Orta saha takımın dengesidir. Onlar da bu dengeyi çok iyi ayarladılar. Kaliteli bir orta saha oyuncusu bakıyoruz. Box-to-box bir oyuncu, ileri geri oynayabilen, koşucu, kendisi de ceza sahasına girebilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Biz rekabetçi takım olmak istiyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Bu oyuncular için hep arayış içindeyiz.”

Italiano, bir takviye daha olacağını söyledi: Orta saha arıyoruz

VLAHOVİC SÜRE ALACAK

Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic, bugün Zalgiris mücadelesinde süre alacak. Vincenzo İtaliano, “Vlahovic kulübede olacak. Şu anda ritmi, kondisyonu ve temposu artıyor. Uzun süre maç oynamadı. Süre alacak, umarım fazla süre alır. Yarın (bugün) onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak, hep beraber göreceğiz” dedi.

DJALO’DAN İNCE GÖNDERME: HOCAMIZ ÖZEL HİSSETTİRDİ

Bu sezon yeni transfer etkisi oluşturan Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, isim vermeden Sergen Yalçın’a gönderme yapar gibiydi. Yeni hocası Vincenzo İtaliano’nun kendisini özel hissettirdiğini belirten savunma oyuncusu, “Sistem değişti. Bazı sistemlere daha iyi adapte oluyorsunuz” ifadesini kullandı.

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