Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a iniş yapamayarak Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirilirken Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı iptal edildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayacak Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

KARA YOLU İLE GİDİLECEK

Siyah-beyazlı kafile, bugün öğlen saatlerinde Hapoel Beer Sheva maçı için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Batum kentine hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak, Gürcistan hava sınırlarında birkaç tur attıktan sonra havanın elverişli olmaması nedeniyle iniş yapamadı ve rotasını Rize-Artvin Havalimanı'na çevirdi. Kafile, uçağın buraya iniş yapmasının ardından kara yoluyla Batum'a hareket edecek.

BASIN TOPLANTISI İPTAL

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da iptal edildi.

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'nın da olumsuz hava koşullarından dolayı daha önceden Batum Stadı'nda planlanan son antrenmanını Gürcistan Futbol Federasyonunun belirlediği farklı bir sahada gerçekleştireceği bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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