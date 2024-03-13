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Haberler > Spor > İtalyan basını duyurdu! Süper Lig devinin şampiyonluk projesi Jose Mourinho

İtalyan basını duyurdu! Süper Lig devinin şampiyonluk projesi Jose Mourinho

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / -

Geçtiğimiz aylarda Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Portekizli hocanın Fenerbahçe'nin başına geçebileceğini öne sürdü.

Roma'dan ayrılan Jose Mourinho'nun gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağı merakla bekleniyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Portekizli hocanın Avrupa'da kalmak istediği öğrenildi.

İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Mourinho'nun Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edildi.

İtalyan basını duyurdu! Süper Lig devinin şampiyonluk projesi Jose Mourinho - 1. Resim

FENERBAHÇE'DEN MOURINHO BOMBASI

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyon olamazsa sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İsmail Kartal ile yollarını ayırabilir.

Kartal'ın performansından memnun olan yönetimin, başarısız olunması durumunda boşta olan Mourinho'yu gündemine alabileceği belirtildi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi üst düzey takımların da formasını giydiği Al-Nassr'ın Mourinho için çok ısrarlı olduğu öne sürüldü.

Suudili yetkililerin Mourinho ve Ronaldo'yu yeniden bir araya getirmeyi hedeflediği konuşuluyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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