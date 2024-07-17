Jelert’e teklif! Kopenhag, 21 yaşındaki sağ beki Galatasaray’ın istediğini açıkladı

Danimarka ekibi, resmî siteden sarı kırmızılı takımın transfer girişimini doğrularken görüşmelerin devam ettiğini de belirtti

Galatasaray’da Okan Buruk’un gözü sağ bek ve orta saha için yolda. Özellikle de sağ bek geçen sezonun devre arasından bu yana “acil durum” modunda. İşte bu konuda Danimarka’dan resmî bir açıklama geldi. Kopenhag Kulübü, sitesinden “Elias Jelert için Galatasaray’dan gelen teklifi doğruluyoruz. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor ancak bir anlaşma yok. Anlaşma sağlanması durumunda yeni bir duyuru yayınlanacak” ifadelerine yer verdi.

DEĞERİ 5,5 MİLYON AVRO

Kopenhag’ın altyapısından yetişen Elias Jelertin piyasa değeri 5,5 milyon avro. Kariyerinde ilk defa Danimarka dışına çıkacak olan Jelert, sarı kırmızılıların teklifine sıcak bakıyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Cimbom’un Jelert konusunu bir hafta içinde olumlu veya olumsuz netleştirmesi bekleniyor. Öte yandan, Mathias Ross’un satın alma opsiyonuyla Sparta Prag’a kiralandığı açıklandı. Opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda ödenecek bonservis bedeli 1,2 milyon avro.