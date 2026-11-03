Jesus de Miguel'in ölümü sonrası Owono hakkında soruşturma başlatıldı: Hapse girecek mi?

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik çarpışmanın ardından, kırmızı kart gören kaleci Jesus Owono'nun cezai sorumluluğu tartışma konusu oldu.

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İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan ve Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olayın ardından, Andorra'nın kalecisi Jesus Owono'nun hukuki durumu gündeme geldi. Rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören 25 yaşındaki kaleci hakkında sportif yaptırımın yanı sıra cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıyor.

KIRMIZI KART GÖRDÜ, MAÇ TATİL EDİLDİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kalesinden oldukça uzaklaşarak orta sahaya kadar gelen Ekvator Ginesi Milli Takımı kalecisi Jesus Owono, rakibinin atağını durdurmak isterken kontrolsüz bir müdahalede bulundu.

Havadan yaptığı müdahalede sağ diziyle Jesus de Miguel'in üst vücuduna sert şekilde çarpan Owono'nun hareketi, maçın hakemi tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Jesus de Miguel ile Jesus Owono'nun çarpışma anı

JESUS DE MİGUEL KURTARILAMADI

Çarpışmanın ardından yerde kalan ve bir süre sonra hareketsiz kalan Jesus de Miguel için sağlık ekipleri sahaya çağrıldı. Karşılaşma, 108. dakikada sağlık ekiplerinin müdahalesi ve oyuncunun hastaneye kaldırılması nedeniyle tatil edildi. Tenerife'deki Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan futbolcu, geçirdiği kalp durmasının ardından hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

El País'in polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; İspanya Ulusal Polisi, Owono'nun maç sırasında rakip futbolcuyla yaşadığı çarpışmaya ilişkin inceleme başlattı. Haberde, soruşturmanın "taksirle ölüme neden olma" şüphesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Jesus de Miguel'in hastaneye kaldırıldığı an

OWONO CEZA ALABİLİR Mİ?

Yaşanan facianın ardından gözler, Jesus Owono'nun karşı karşıya kalabileceği hukuki yaptırımlara çevrildi.

RMC Sport'un derlediği habere göre; spor hukuku uzmanı Miguel Galan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, olayın ceza hukuku kapsamında değerlendirilmesinin kolay olmadığını savundu.

Galan'a göre, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin (Tribunal Supremo) mevcut içtihatları doğrultusunda, futbol mücadelesi sırasında gerçekleşen ve geç kalınmış bir müdahale niteliği taşıyan pozisyonlarda ceza davası açılması yerine olayın sportif disiplin kapsamında değerlendirilmesi veya ceza yargılamasında beraat kararı verilmesi gündeme gelebiliyor.

Galan, ceza hukuku açısından belirleyici unsurun ortaya çıkan sonucun ağırlığından ziyade oyuncunun müdahale sırasındaki niyeti ve eylemin niteliği olduğunu vurguladı.

Uzmanın değerlendirmesine göre, futbol müsabakası sırasında yaşanan oyun kaynaklı ihlaller, kural olarak sportif yaptırımlar kapsamında ele alınıyor. Ancak olayın ceza hukuku boyutuna taşınıp taşınmayacağı, somut koşulların ve oyuncunun eyleminin değerlendirilmesine bağlı.

Andorra kalecisi Jesus Owono

OWONO'NUN OLAYDAN SONRAKİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Cadena COPE'un haberine göre; Jesus Owono, Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği açıklanmadan önce de olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyordu.

İspanyol radyosunun aktardığı bilgilere göre kaleci, öncelikle De Miguel'in ailesiyle özel olarak iletişime geçerek özür dilemek istiyor ve bu süreçte kamuoyu önünde açıklama yapmamayı planlıyordu.

Olayın görüntülerinde Owono'nun önce soyunma odasına yöneldiği, ardından rakibinin sağlık durumunun ciddiyetini fark etmiş olabileceği düşüncesiyle geri döndüğü görülüyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Karşılaşma sırasında tribünlerden kendisine yönelik ağır tepkiler gösterilen ve sosyal medyada da hedef haline gelen 25 yaşındaki kalecinin Instagram hesabını kapattığı belirtildi.

Cadena COPE'un haberine göre; Owono, De Miguel'in ailesiyle iletişim kurduktan sonra kamuoyuna açıklama yapmayı düşünüyor.

Yaşanan trajedinin ardından futbol dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ederken, Owono'nun sportif ve hukuki açıdan karşılaşabileceği süreç de yakından takip ediliyor.

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