Joao Pereira: "Çalıştığımız şeyleri yapmamak beni üzdü"

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 3 golle yenilen Alanyaspor'da Teknik Direktör Joao Pereira, antrenmanlarda çalıştıkları alanları bulamadıklarını ve sürekli savunma yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Alanyaspor'da Teknik Direktör Joao Pereira, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, "Alanya'ya geldiğimden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, topla oynayamadık. Fenerbahçe'nin baskısından kaynaklı değildi, sadece antrenmanlarda çalıştığımız alanları bulamadık. Böyle bir takıma karşı topla oynamayınca sürekli savunma yapmak durumunda kalıyorsunuz ve gol yiyorsunuz. Geçişten gol yedik, bu konuda ne kadar iyi olduklarını biliyorduk. İlk yarının bitmesine 5 dakika kalmıştı. Daha akıllı olmalıydık. 5 dakika kala uzun vurabilir, gol yemeden içeri girebilirdik." ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'YE GÖRE İYİ DEĞİLDİK"

İkinci yarıda daha iyi olduklarını aktaran Pereira, şöyle devam etti:

"İkinci yarı bizim için daha iyiydi. Fenerbahçe'ye göre iyi değildik, kendi ilk yarımıza göre iyiydik. İki gol pozisyonuna girdik. Bu pozisyonlarda golü bulmuş olsak oyuna tekrar girebilirdik. Yüklendiğimiz anlar oldu. Antrenmanlarda çalıştığımız alanları daha çok bulmaya başladık. Şutlarımız var, bunlardan birinde Ederson hızlı başlattı. Bloğumuz daralamadı ve geçişten 2-0 olmuş oldu."

Fenerbahçe - Alanyaspor

"ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYLERİ YAPMAMAK BENİ ÜZDÜ"

Oyunun son bölümünde kontrolü kaybettiklerini vurgulayan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"2-0'dan sonra aslında gol atacak pozisyonlara girebilirdik, alanlar vardı. İki takımın da pozisyonları oldu. Fenerbahçe'den iyiydik demiyorum ama pozisyonlara girdik. 1 gol atabilseydik farklı olabilirdi. Atamayınca maça girmek zor oluyor. Daha sonra kontrolü kaybettik ve 3. golü yedik. Fenerbahçe daha çok alan buldu ve maçı bu şekilde kazanmış oldu. Gol atamamak, pozisyona üretememek sadece santrforla ilgili değil. Çalıştığımız şeyleri yapmamak beni üzdü."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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