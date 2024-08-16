Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe'den dev atak

Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem maddesi orta saha transferi. Lille maçlarında bir kez daha ortaya çıkan bu eksiklik Jose Mourinho'yu harekete geçirdi. Portekizli teknik adam yönetimden acil transfer isterken, 2 dünya yıldızının adını verdi.

Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Lille ile oynanan 2 maçta da orta saha sıkıntısı yaşayan Kanarya acil eylem planına geçti.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

Orta sahada yaşanan sıkıntılara bir de Fred'in sakatlığı eklenince transfer kaçınılmaz oldu. Jose Mourinho, yönetime istediği 2 dünya yıldızının ismini verdi.

Mourinho, Manchester United'da gözden düşen eski öğrencisi Scott McTominay'ı kadroda görmek istiyor. Fenerbahçe, İngiliz ekibinin 25 milyon euro'luk bonservis beklentisinde indirim yapmasını bekliyor.

İskoç oyuncuyu isteyen bir diğer takım olan Napoli'nin masadan kalması durumunda sar-lacivertlilerin pazarlıkta eli güçlenecek.

AMRABAT DEFTERİ YENİDEN AÇILDI

Portekizli teknik adamın ismini verdiği bir başka futbolcu da Sofyan Amrabat.

Geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı yıldız, kulübü Fiorentina'ya geri döndü.

İtalyan ekibi ise yüksek maliyeti nedeniyle deneyimli orta saha ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Mourinho'nun çok istediği başarılı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’nin yeniden girişimlere başlayacağı kaydedildi.