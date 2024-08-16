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Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe'den dev atak

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Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe&#039;den dev atak

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem maddesi orta saha transferi. Lille maçlarında bir kez daha ortaya çıkan bu eksiklik Jose Mourinho'yu harekete geçirdi. Portekizli teknik adam yönetimden acil transfer isterken, 2 dünya yıldızının adını verdi. 

Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Lille ile oynanan 2 maçta da orta saha sıkıntısı yaşayan Kanarya acil eylem  planına geçti.

Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe'den dev atak - 1. Resim

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

Orta sahada yaşanan sıkıntılara bir de Fred'in sakatlığı eklenince transfer kaçınılmaz oldu. Jose Mourinho, yönetime istediği 2 dünya yıldızının ismini verdi.

Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe'den dev atak - 2. Resim

Mourinho, Manchester United'da gözden düşen eski öğrencisi Scott McTominay'ı kadroda görmek istiyor. Fenerbahçe, İngiliz ekibinin 25 milyon euro'luk bonservis beklentisinde indirim yapmasını bekliyor.

Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe'den dev atak - 3. Resim

İskoç oyuncuyu isteyen bir diğer takım olan Napoli'nin masadan kalması durumunda sar-lacivertlilerin pazarlıkta eli güçlenecek. 

AMRABAT DEFTERİ YENİDEN AÇILDI

Portekizli teknik adamın ismini verdiği bir başka futbolcu da Sofyan Amrabat. 

Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe'den dev atak - 4. Resim

Geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı yıldız, kulübü Fiorentina'ya geri döndü.

Jose Mourinho orta saha için 2 dünya yıldızının ismini verdi! Fenerbahçe'den dev atak - 5. Resim

İtalyan ekibi ise yüksek maliyeti nedeniyle deneyimli orta saha ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Mourinho'nun çok istediği başarılı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’nin yeniden girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
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