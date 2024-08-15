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Fenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor

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Fenerbahçe&#039;de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe'de orta saha eksikliği bir kez daha gözler önüne çıktı. Fred'in de sakatlanmasıyla iyice zorlanan Mourinho, yönetimden acil transfer istedi. Portekizli teknik adam Manchester City'nin yıldızına kanca attı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti. 

Fenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor - 1. Resim

Fransız ekibi Lille'e 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elenen Kanarya'nın Devler Ligi özlemi 16 yıla çıktı.

Sarı-lacivertli takımın kaybetmesinde Fred'in yokluğu ve orta saha bölgesine henüz beklenen transferin yapılmamış olması büyük etken oldu.

Fenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho, Lille maçının ardından yönetimle bir araya geldi ve acil orta sahaya takviye istedi.

Fenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor - 3. Resim

Orta sahayı kaliteli bir yıldızla takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Mateo Kovacic için yeniden harekete geçti. 

Fenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor - 4. Resim

Sarı-lacivertliler, Hırvat orta saha için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli yöneticiler İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor - 5. Resim

Kovacic'in Manchester City ile sözleşmesi 2027'de bitiyor.

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