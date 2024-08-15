Fenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe'de orta saha eksikliği bir kez daha gözler önüne çıktı. Fred'in de sakatlanmasıyla iyice zorlanan Mourinho, yönetimden acil transfer istedi. Portekizli teknik adam Manchester City'nin yıldızına kanca attı.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.

Fransız ekibi Lille'e 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elenen Kanarya'nın Devler Ligi özlemi 16 yıla çıktı.

Sarı-lacivertli takımın kaybetmesinde Fred'in yokluğu ve orta saha bölgesine henüz beklenen transferin yapılmamış olması büyük etken oldu.

Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho, Lille maçının ardından yönetimle bir araya geldi ve acil orta sahaya takviye istedi.

Orta sahayı kaliteli bir yıldızla takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Mateo Kovacic için yeniden harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, Hırvat orta saha için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli yöneticiler İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak.

Kovacic'in Manchester City ile sözleşmesi 2027'de bitiyor.