Juventus kaleci transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe'den Ederson ile ilgilenen, Aston Villa'dan Emiliano Martinez için sonuç alamayan Juventus, Tottenham'ın İtalyan kalecisi Guglielmo Vicario'yu kiralık olarak transfer etti.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Tottenham'dan kaleci Guglielmo Vicario'yu kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

VİCARIO'DA İŞLEM TAMAM

Sarı lacivertlilerden Ederson'un transferini düşünen, Emiliano Martinez için Aston Villa ile yapılan temaslardan sonuç alamayan Torino ekibi, Tottenham'ın İtalyan kalecisi Guglielmo Vicario'yu kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Juventus'tan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İtalyan kalecinin 30 Haziran 2027'ye kadar kiralandığı duyuruldu. Vicario, Tottenham ile 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Juventus'a imza atan Vicario, üç yılın ardından yeniden ülkesine döndü. Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren deneyimli kaleci; Udinese, Venezia, Cagliari, Perugia ve Empoli formalarını giymişti. Vicario, 2023 yazında yaklaşık 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Empoli'den Tottenham'a transfer olmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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