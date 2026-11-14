Kara Kartal'ın kaptanı Orkun Kökçü UEFA'ya konuştu: Hayalimi yaşıyorum

Bütün hedeflerinin Beşiktaş'la ilgili olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Çocukken bu formayı giymek istiyordum ve şu an rüyada gibiyim. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim" dedi.

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Beşiktaş'ın kaptanı, taraftarın göz bebeği Orkun Kökçü, siyah beyazlı renklere duyduğu aşkı anlattı. UEFA'ya açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Beşiktaş'a karşı özel duygular besliyorum. Hedeflerim, hayallerim hep Beşiktaş'la ilgili. Bu yüzden maçlarda zaman zaman sinir krizi geçiriyorum. Başka bir kulüpte olsa bu kadar sinirlenmezdim. Beşiktaş'a karşı yapılan haksızlık bana karşı yapılmış gibi hissediyorum. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim. Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi" dedi.

HOCAYA ÖVGÜLER

Takımın da iyi yolda olduğunu söyleyen Kökçü, "Bütün takım aynı dili konuşuyor. Hepimiz aynı hedefe odaklıyız. Hoca kime görev veriyorsa herkes hazır, herkes ne yapacağını biliyor" dedi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun takıma olan katkılarına da değinen yıldız oyuncu, "Hocamızın istediği şeyler Beşiktaş'a uyuyor. Bu da sahaya yansıyor. Taraftar da bundan memnun olduğunu hissediyoruz. Zaten her koşulda destekliyorlar ama biz iyi yolda olduğumuzda atmosfer çok daha güçlü oluyor" sözlerini kullandı.

Kara Kartalın kaptanı Orkun Kökçü UEFAya konuştu: Hayalimi yaşıyorum

AVRUPA'DA İLK 3'TE

Orkun Kökçü'nün artan performansı rakamlara da yansıdı. Yıldız oyuncu, 2026 yılında en iyi 10 lig içinde en çok skor katkısı (27) yapan üçüncü orta saha oyuncusu oldu. Orkun'un önünde Barcelona'dan Fermin Lopez (34) ve Manchester United'dan Bruno Fernandes (28) yer aldı.

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