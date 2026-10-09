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Spor

Kartal'da ilk 11'in 9'u belli: Italiano'nun Kocaelispor planı ortaya çıktı

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Kartal'da ilk 11'in 9'u belli: Italiano'nun Kocaelispor planı ortaya çıktı
Başlık ResmiKartal'da ilk 11'in 9'u belli: Italiano'nun Kocaelispor planı ortaya çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Milli maç arası sonrası yoğun fikstüre galibiyetle başlamak isteyen siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, sahaya süreceği 11'i netleştiriyor.

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Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11'i büyük oranda belirledi.

Vİncenzo Italiano
Başlık ResmiVİncenzo Italiano

MURILLO YERİNE TAYLAN

TRT Spor'da yer alan habere göre; kalede Alexander Nübel'e görev verecek İtalyan çalıştırıcı, savunmanın sağı için Amir Murillo ve Taylan Bulut arasında tercih yapacak. Panamalı oyuncunun milli takım dönüşünde yaşayabileceği yol yorgunluğu nedeniyle Taylan'ın şans bulabileceği ifade edildi.

Savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz, defansın ortasında Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu görev yapacak.

Taylan Bulut
Başlık ResmiTaylan Bulut

OLAITAN MI MIRETTI Mİ?

Beşiktaş'ta orta alanda Salih Özcan ve kaptan Orkun Kökçü forma giyecek. Bu bölgede yer alacak üçüncü isim henüz net değil. Junior Olaitan ile Fabio Miretti, formaya aday isimler olarak öne çıkıyor. Italiano, kararını maç öncesinde yapılacak son antrenmanın ardından verecek.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

Siyah-beyazlılarda hücum hattında değişiklik yaşanması beklenmiyor. Sağ tarafta Vaclav Cerny, sol kanatta Leandro Trossard olacak. İleri uçta ise Dusan Vlahovic mücadele edecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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