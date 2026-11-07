Kasımpaşa'da Alfred Schreuder dönemi: İmzalar atıldı

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder'i getirdi.

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Kasımpaşa'da teknik direktör Alfred Schreuder için Kemerburgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törene Kasımpaşa CEO’su Ceyhun Kazancı ve Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Baykal da katıldı.

Kariyerinde son olarak Almanya Milli Takımı’nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Schreuder, Vitesse ve Barcelona’da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

Alfred Schreuder

Club Brugge, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta teknik direktör olarak çalışan Hollandalı futbol adamı, Ajax, Hoffenheim ve Twente’de hem yardımcı antrenörlük hem de teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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