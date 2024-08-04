Kayserispor'dan istifa açıklaması! Yeni sezon öncesi Burak Yılmaz sürprizi

Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz'ın istifa ettiği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili açıklama geldi.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala Kayserispor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gün içinde Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük koltuğundan ayrılarak veda ettiği öne sürülmüştü.

Yaşanan gelişmeler sonrası kulüpten açıklama geldi.

KAYSERİSPOR'DAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Burak Yılmaz'ın istifa ettiği şeklinde çıkan haberlere cevap vererek şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz Burak Yılmaz'la ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılırsa yapılsın Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamınının bozulmasına kesinlikle müsade etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum."