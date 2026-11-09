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Kenan Yıldız'ın sakatlığında son durum: Sahalara dönüş tarihini açıkladı

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Kenan Yıldız'ın sakatlığında son durum: Sahalara dönüş tarihini açıkladı
Başlık ResmiKenan Yıldız'ın sakatlığında son durum: Sahalara dönüş tarihini açıkladı

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Kenan Yıldız, sahalara dönüş tarihiyle ilgili yöneltilen soruya, "Aralık diyelim" cevabını verdi.

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Juventus'un 23 Ağustos 2026 tarihinde Frosinone ile karşılaştığı maçtan beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

"ARALIK DİYELİM"

Sezonun ilk haftasında ayağında kırık oluşan 21 yaşındaki milli futbolcu, yeniden ne zaman sahada olacağı yönündeki soruyu, "Aralık diyelim" şeklinde cevapladı.

Kenan Yıldız, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosunda yer almadı.
Başlık ResmiKenan Yıldız, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosunda yer almadı.

"FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM"

İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Yıldız, "Kendimi iyi hissediyorum. Umarım yakında yeniden oynamaya başlarım. Juventus'u da futbol oynamanın verdiği hissi de çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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