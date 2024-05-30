Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon €! İspanya ekibi Real Sociedad, Galatasaray’ın kapısında…

Şampiyonluk kutlamasında veda mesajı veren Aktürkoğlu için önerilen rakam az bulundu ve “En az 15 milyon avro artı bonuslar” cevabı verildi. Real Sociedad yeni teklife hazırlanıyor

Son şampiyon Galatasaray’da keyifler yerinde. Hele de sezon başından bu yana yıldızların yakın markajda olması ve devamında gelen teklifler keyifleri katlıyor. İşte onlardan birisi de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili… Taraftarla zaman zaman kırgınlıklar yaşayan ve sarı kırmızılı kulüpte hak etmediği eleştirilere maruz kaldığını düşünen Kerem, şampiyonluk kutlamasında seçtiği Barış Manço’nun Dönence şarkısıyla (Simsiyah gecenin koynundayım, yapayalnız...) ayrılık mesajı veren Aktürkoğlu uzaklara gideceğini ima etmişti. Bu adres konusunda belirsizlik var. Fransa ve İspanya ile Suudi Arabistan gündemde.

ÇOK İSTEKLİLER

Son sıcak gelişme ise İspanya’dan. Real Sociedad’ın Kerem Aktürkoğlu için sarı kırmızılı kulübün kapısını çaldığı ve 2026’ya kadar mukavelesi olan hücum oyuncusu için 12 milyon avro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Ancak Galatasaray yönetimi tok satıcı rolünde. Dursun Özbek yönetimi, Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 15 milyon avrodan açtı ve buna bonusları da ekledi. Millî oyuncu konusunda kararlı olan Real Sociedad’ın teklifi artırarak yeniden masaya oturması bekleniyor. Suudi Arabistan’dan da cazip teklifler olmasına rağmen Kerem’in de önceliğinin İspanya Ligi olduğu ifade ediliyor.

İCARDİ'NİN GÖZÜ 5. YILDIZDA

G.Saray’ın yıldızı Mauro İcardi, “Gol kralı olduğum ve şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyum. Gelecek sezon 5. yıldızımızı da almak istiyoruz. Sakatlık yaşadım. Bu sezon yüzde yüzümde değildim” açıklaması yaptı.