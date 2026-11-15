Kevin De Bruyne için sürpriz transfer hamlesi: İlk temas kuruldu

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ın, Napoli forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'yi devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçebileceği öne sürüldü.

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İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen 35 yaşındaki deneyimli yıldız Kevin De Bruyne'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Sky Sport'un haberine göre, PSV Eindhoven ile Napoli arasında Kevin De Bruyne transferi için ilk temaslar kuruldu. İki kulübün önümüzdeki günlerde yeniden görüşmesi beklenirken olası transferin Napoli'nin bonservis beklentisine bağlı olduğu belirtildi.

NAPOLİ BONSERVİS İSTİYOR

Napoli yönetiminin, önemli bir yatırım yaptığı De Bruyne'yi bedelsiz göndermeye sıcak bakmadığı ve yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermek için bonservis talep ettiği kaydedildi.

Kevin De Bruyne

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan De Bruyne ile Teknik Direktör Massimiliano Allegri arasında yaşandığı iddia edilen anlaşmazlıkların son haftalarda giderildiği öne sürüldü. Ancak bu gelişmeye rağmen Belçikalı futbolcunun Napoli'den ayrılma ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

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