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Kimmiş bu harika çocuk?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kimmiş bu harika çocuk?

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa basını genç yıldızdan “Türk Messi” diye bahsetti, Real Madrid’den takım arkadaşları artık adıyla birlikte özdeşleşen “Arda abii” paylaşımları yaptı

A Millî Takım, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenerek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Ay yıldızlı takımı 2-1 öne geçiren Arda Güler harika bir gole imza atarken genç yıldız dünyayı kendine hayran bıraktı. Arda, 19 yaş 114 günlükken attığı golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakıp şampiyonalarda çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Tarihî gece, bütün dünyada Arda Güler çılgınlığının yaşanmasını da sağladı. Google Türkiye’nin paylaştığı verilere göre global çapta “Arda Güler” aramaları maçın oynandığı saatlerde keskin bir yükselişle tavan yaptı.

Kimmiş bu harika çocuk? - 1. Resim

MBAPPE DE ŞAŞTI KALDI

Son bir yıllık trend tablosuna bakıldığında da zirvenin Arda’nın Real Madrid’e transferi dönemi olduğu görülüyor. O haftadan bu yana Google aramalarında en yüksek noktaya Türkiye-Gürcistan maçında erişildi. Bunda elbette dünya basınının Arda’yı öven paylaşımlarının etkisi büyük oldu. BBC’nin “Türk Messi” diye nitelediği Arda için Real Madrid’den takım arkadaşları da artık kendisiyle özdeşleşen “Arda abii” şeklinde paylaşımlar yaptı. Yeni takım arkadaşı Mbappe de “Onu çok iyi tanımıyorum ama bu çılgınca bir gol gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

NE GOL AMA!

Marca: Türk elması Arda Güler.

BBC: Türk Messi sahnede.

Bild: Harika çocuğun harikulade golü. 

L’Équipe: Ne gol ama! 

AS: Sihirbaz Arda Güler. 

Daily Mail: Çılgın bir an.

Telegraph: Arda mühürledi. 

Mundo Deportivo: Aman Allah’ım!

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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