Eyüpspor galibiyetinin ardından konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Avrupa kupaların katılım için mücadele ediyoruz." dedi. Fenerbahçe maçı öncesi iddialı bir mesaj veren Durul, "Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor" açıklamasını yaptı.

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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Yeşil-siyahlı ekibin başkanı Recep Durul, karşılaşmanın ardından A Spor'a yaptığı açıklamalarda takımın hedeflerini ve Fenerbahçe maçıyla ilgili beklentilerini paylaştı.

Başkan Durul'dan Fenerbahçe maçı için iddialı sözler: Favori Kocaelispor

AVRUPA KUPALARI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Eyüpspor karşısında sergilenen futboldan memnun olduğunu belirten Recep Durul, takımının maçın başından sonuna kadar üstün bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Kocaelispor'un sezon hedeflerine ilişkin de konuşan Durul, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik ve üstün oynadık." dedi.

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Durul, "Hedefimiz her zaman kupalar. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandık. Bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na talibiz. İnşallah Avrupa kupası için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Durul'dan Fenerbahçe maçı için iddialı sözler: Favori Kocaelispor

MİLLİ TAKIM YORUMU: SERHAT SÜRPRİZ DEĞİLDİ

Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesini de değerlendiren Durul, bu gelişmenin kendileri açısından sürpriz olmadığını dile getirdi.

Serhat'ın çalışmalarının karşılığını aldığını belirten Durul, Berkan Kutlu'nun da milli takıma çağrılmasını beklediklerini ifade etti. Kocaelispor Başkanı, "Bizim için sürpriz değildi. Serhat Öztaşdelen çok çalışkan bir oyuncu. Berkan Kutlu'nun da seçilmesini bekliyordum ama sağlık olsun." diye konuştu.

Başkan Durul'dan Fenerbahçe maçı için iddialı sözler: Favori Kocaelispor

"FENERBAHÇE MAÇINDA FAVORİYİZ"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına değinen Durul, rakibin güçlü bir takım olduğunu ancak sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Recep Durul, "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak ancak 3 puan için sahaya çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu. "Favori kim?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Kocaelispor Başkanı, "Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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