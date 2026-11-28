Real Potosi ile Always Ready arasındaki final rövanşının ardından saha karıştı. Hakem Jordy Aleman'ın Arjantinli kaleci Cristian Martínez'e yumruk atmasıyla büyüyen arbedede dört futbolcu ve teknik heyetten üç kişi kırmızı kart gördü.

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Bolivya Kupası finalinin rövanşında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Real Potosi ile Always Ready arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Jordy Aleman, Real Potosi'nin Arjantinli kalecisi Cristian Martínez'e yumruk attı. Sahadaki arbede büyürken dört futbolcu ve teknik heyetten üç kişi kırmızı kart gördü.

Kupa finalinde hakem futbolcuya yumruk attı: 7 kişi kırmızı kart gördü

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI

Bolivya Kupası finalinin rövanşında Real Potosi ile Always Ready golsüz berabere kaldı. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Always Ready, bu sonuçla toplam skorda üstünlüğünü koruyarak kupaya uzandı.

Ancak mücadelenin ardından yaşananlar, finalin önüne geçti. Karşılaşma boyunca verilen kararlara tepki gösteren Real Potosi oyuncuları, bitiş düdüğünün ardından hakem Jordy Aleman'ın etrafını sardı. Futbolcularla hakem arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.

Yaşanan gerginlik sırasında Aleman, Real Potosi'nin Arjantinli kalecisi Cristian Martínez'in yüzüne yumruk attı. Bu hareketin ardından sahadaki tansiyon daha da yükselirken güvenlik güçleri olaylara müdahale etmek zorunda kaldı. Arbede nedeniyle dört futbolcu ve teknik heyetten üç kişi kırmızı kartla cezalandırıldı. Hakem Aleman ve yardımcıları ise polis eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Kupa finalinde hakem futbolcuya yumruk attı: 7 kişi kırmızı kart gördü

MARTÍNEZ'DEN ŞİKAYET KARARI

Olayın ardından açıklama yapan Cristian Martínez, hakemin yumruğu nedeniyle ağzının kanadığını belirtti. Arjantinli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Aleman hakkında hukuki işlem başlatmamaya ve hakemden şikayetçi olmamaya karar verdiğini duyurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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