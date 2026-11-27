Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Gürcistan'da temsilcimiz Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Hapoel Beer Sheva maçında yaşanan olaylara ilişkin disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, "Çok büyük bir şey beklemiyoruz" dedi.

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Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bugün yurda döndü. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, saat 16.00 sularında Sabiha Gökçe Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, burada kameralar karşısına geçti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puanla 7'nci sırada.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

UEFA, Batum Stadı'nda yaşanan olayları incelemeye aldığını duyurdu. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden yapılan bilgilendirmede, "UEFA, yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturmalarını yürütmek ve mevcut tüm delilleri inceleyerek ilgili düzenlemeler çerçevesinde olayların gerçeklerini ve koşullarını ortaya çıkarmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir" denildi.

Soruşturma kararının ardından siyah-beyazlı kulüpten ilk açıklama Sabiha Gökçe Havalimanı'nda geldi.

Beşiktaş taraftarları Filistin'e destek pankartları açtı.

"BÜYÜK BİR ŞEY BEKLEMİYORUZ"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, "Sağ salim yurda döndük. Oyuncular çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilir gibi oldu, sonra toparlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devletimiz, tüm yurttaşlarımız destek verdi. Oyuncular, antrenör ve yöneticiler adına teşekkür ederiz. Olaylarla ilgili tüm belgeleri, görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz değerlendirmeye aldı. Oradaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz, dillendirmek istemiyoruz. Tarafımıza orantısız güç kullanıldı. Mağduriyeti biz yaşadık. Yerel kolluk da çok yardımcı olamadı" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen

"DERBİ İÇİN ERTELEME TALEBİMİZ YOK"

Beşiktaşlı idareci, "Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesareti, yüreği ortaya koydular. İşi gördüler. Ülkeyi ve kulübü çok iyi temsil ettiler. Hakları ödenmez" sözleriyle takımı övgüler yağdırdı. Özen, 30 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisinin ertelenmesi için bir taleplerinin olup olmayacağına dair soruya, "Derbinin ertelenme konusunu daha önce söyledim. Bahane yok, devam" cevabını verdi.

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