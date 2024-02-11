Lionel Messi, Çin'i çıldırttı! Arjantin'in maçları iptal edildi

Lionel Messi'nin Çin'de yapılan maçlarda oynamaması gündem olmuştu. Arjantinli oyuncunun bu kararına sinirlenen Çinli futbol yöneticileri dünya yıldızına tavır alarak ülkesinin milli maçlarını iptal etti.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, kulübü Inter Miami'nin Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oynadığı özel maçta sahaya çıkmamasının ardından Arjantin Milli Takımı'nın gelecek ay Çin'de oynaması planlanan dostluk maçları iptal edildi.

Arjantin'in, Nijerya ile 18 Mart'ta Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde ve 26 Mart'ta Fildişi Sahili ile başkent Pekin'de oynamayı planladığı iki dostluk maçının iptal edildiği bildirildi.

Hangcou Spor Dairesi, Arjantin ile Nijerya arasındaki dostluk maçının iptal ederken, Pekin Futbol Federasyonu da Arjantin ile Fildişi Sahili arasındaki dostluk maçını organize etmeyeceklerini duyurdu.

PARALARI GERİ İADE EDECEKLER

Pekin Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, "Pekin, şu anda Lionel Messi'nin yer alacağı bir maçı organize etmeyi planlamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Messi, Inter Miami'nin 4 Şubat'ta Hong Kong Bölge Takımı ile oynadığı özel maçta kadroda yer almasına rağmen sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmamıştı.

JAPONYA'DA OYNAMIŞTI

Yıldız futbolcunun, birkaç gün sonra, 7 Şubat'ta, Inter Miami'nin Japonya'da Vissel Kobe ile oynadığı özel maçta 30 dakika forma giymesi, Çin'de tepkilere yol açmıştı.

Hong Kong'daki maçı organize eden şirket, tepkilerin ardından seyircilere bilet paralarının yarısını geri ödeneceğini açıklamıştı.