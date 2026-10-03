Lukaku'dan Fenerbahçe serzenişi: "Kulüple görüşeceğim"

Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nı 3 golle mağlup eden Belçika'da takımının üçüncü golünü atan Romelu Lukaku, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı. Sarı lacivertlilerde fazla forma şansı bulamamasına ilişkin konuşan deneyimli golcü, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." dedi.

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Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'yi 3-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"BENCE ORADA GEÇMİŞE FAZLA TAKILDILAR"

Sarı lacivertli takımdaki forma mücadelesi hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." dedi.

Romelu Lukaku (sağda)

"YERİMİ KAZANMAK İÇİN FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEĞİM"

Türkiye karşısında takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden Lukaku, Fenerbahçe'de formayı kazanmak için elinden geleni yapacağını belirterek "Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum. Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim." şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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