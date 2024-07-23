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Haberler > Spor > Madalya canavarı Mete Gazoz, yeni hedefe kilitlendi: Rekor kıracağım

Madalya canavarı Mete Gazoz, yeni hedefe kilitlendi: Rekor kıracağım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Madalya canavarı Mete Gazoz, yeni hedefe kilitlendi: Rekor kıracağım

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris’te favori olduğunu belirten 25 yaşındaki millî okçu “Türk bayrağını taşıyacak iki sporcudan biriyim. Bu bana ayrıca bir sorumluluk yüklüyor. Rekorla şampiyon olacağım” dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için artık geri sayıma geçildi. Tokyo’da altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu ünvanını alan millî okçumuz Mete Gazoz, ülkemize yeniden gurur yaşatmak istediğini söyledi. Busenaz Sürmeneli ile birlikte Paris’te bayrağımızı taşıyacak iki sporcudan birisi olan Mete Gazoz “Bu bana ayrıca sorumluluk yüklüyor. Paris’te en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.. 

50 MADALYASI VAR

Branşında favori olduğunu belirten 25 yaşındaki millî sporcu “Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarım var. Yedi yıllık millî takım kariyerimde 50’den fazla madalya kazandım. Paris’te gözler üzerimde olacak. Bunun bilincindeyim. Stres oluyor elbette ama inşallah rekor kırarak şampiyon olacağım. Ayrıca olimpiyat tarihimizde ilk defa takım madalyası kazanabiliriz. Çok iyi hazırlandık” diye konuştu.

MADALYA CANAVARI

Mete Gazoz, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ve 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası ile 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştu.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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