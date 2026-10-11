Manchester City, Liverpool'u dağıttı: Enzo Maresca'dan tarihi seri

İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yapmayı başardı.

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Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasında Andoni Iraola'nın çalıştırdığı Liverpool'a konuk oldu.

LIVERPOOL'DA AĞIR KAYIP

Anfield'da oynanan maçta Maviler, Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti. City'nin galibiyet gollerini 65. dakikada Erling Haaland, 68. dakikada Jeremy Doku ve 78. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Liverpool'da 62. dakikada kırmızı kart gören Ryan Gravenberch, takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City - Liverpool

CITY'YE YAN BAKILMIYOR

Bu skorla ligde çıktığı tüm maçları kazanmayı başaran Manchester City, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool ise 9 puanla 9. sırada kaldı. Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de çıktığı ilk 6 maçını kazanan 5 çalıştırıcıdan biri oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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