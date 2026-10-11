Manchester City, Liverpool'u dağıttı: Enzo Maresca'dan tarihi seri
İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yapmayı başardı.
Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasında Andoni Iraola'nın çalıştırdığı Liverpool'a konuk oldu.
LIVERPOOL'DA AĞIR KAYIP
Anfield'da oynanan maçta Maviler, Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti. City'nin galibiyet gollerini 65. dakikada Erling Haaland, 68. dakikada Jeremy Doku ve 78. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Liverpool'da 62. dakikada kırmızı kart gören Ryan Gravenberch, takımını 10 kişi bıraktı.
CITY'YE YAN BAKILMIYOR
Bu skorla ligde çıktığı tüm maçları kazanmayı başaran Manchester City, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool ise 9 puanla 9. sırada kaldı. Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de çıktığı ilk 6 maçını kazanan 5 çalıştırıcıdan biri oldu.