İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United, sahasında Brentford'a 4-0 mağlup olarak küme düşme hattında kaldı. Teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki İngiliz devi, 1974'ten bu yana ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Manchester United, 2026-2027 sezonunda tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Premier Lig'de aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen kırmızı şeytanlarda kriz giderek derinleşiyor.

ÜST ÜSTE İKİ 4-0'LIK MAĞLUBİYET

Manchester United, 28 Kasım'da Old Trafford'da ağırladığı Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Old Trafford'daki ilk maçı olarak kayıtlara geçti.

İngiliz ekibi, bir önceki hafta da Liverpool'a aynı skorla mağlup olmuştu.

Manchester Unitedda kriz derinleşiyor! 52 yıl sonra küme düşme tehlikesi

12 MAÇTA SADECE BİR GALİBİYET

Premier Lig'de sezonun ilk 12 karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet alabilen Manchester United, son 10 lig maçında da galibiyet yüzü göremedi.

52 YIL SONRA KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Kötü sonuçların ardından küme düşme hattında bulunan Manchester United'ın, 1974 yılından bu yana ilk kez İngiltere'nin en üst düzey futbol liginden düşme ihtimali bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala