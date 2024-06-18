Masuaku giderse Rıdvan! Beşiktaş’ın eski sol beki yuvaya dönmeye hazırlanıyor

Kongolu oyuncuya Nantes talip oldu, yönetim de Rangers’ta mutsuz olan genç oyuncuya kanca attı

Transferde savunmaya öncelik veren Beşiktaş’ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Stopere Paulista’yı getiren, Savic ve Hummels’le görüşmeleri sürdüren siyah beyazlılar sol beke de çözüm bulmaya çok yakın. Arthur Masuaku’ya Fransa’nın Nantes kulübü talip oldu. Gelen teklif ise 2 milyon avro. Yönetim bu miktarı yetersiz bulsa da Fransızlar pes etmiş değil.

HOCA ONAY VERDİ

Yapılacak yeni teklifle birlikte transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Masuaku’nun gidişiyle doğacak boşluk da tanıdık bir isimle kapatılacak. Rangers’ta daha önce Giovanni van Bronckhorst’la birlikte çalışan Rıdvan Yılmaz’la görüşülüyor. Hollandalı teknik adam da eski öğrencisi için onay verdi. Masuaku transferiyle elde edilecek gelir, Rıdvan için kullanılacak.