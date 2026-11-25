Galatasaray'da "en çok gol atan yabancı futbolcu" olarak kulüp tarihine geçen Mauro Icardi, 30 Haziran'da sona eren sözleşmesinin ardından yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Yaz transfer döneminde takım bulamayan Arjantinli golcü için ortaya atılan Bayern Münih iddiası gündeme oturdu.

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Bayern Münih'te hücum oyuncuları Ismael Saibari ve Harry Kane'in sakatlıkları bulunuyor. İngiliz yıldız, 3-4 ay forma giyemeyecek. Faslı oyuncunun ise ocak sonunda sahalara dönmesi bekleniyor. Bundesliga devinin, önemli sakatlıklara rağmen devre arasında pahalı transfer yerine kısa süreli çözümlere gidebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 134 maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

"SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME VERİLEBİLİR"

Bild'de yer alan haberde; Galatasaray'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan Mauro Icardi hakkında, "Bayern Münih için ilgi çekici bir çözüm olabilir" denildi.

Alman basınında yer alan haberde, Mauro Icardi için şu ifadeler yer aldı:

Transfer ücreti yok, deneyimli ve son olarak Galatasaray’da sadece 12 defa ilk 11’de forma giyip 14 lig golü attı. Sezon sonuna kadar kısa süreli bir sözleşme, riski düşük tutacaktır.

Arjantinli futbolcu, Türkiye'de 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

KANE YERİNE CHOUPO-MOTING

Sky'da yer alan habere göre; New York Red Bull ile sözleşmesi aralık ayında bitecek 37 yaşındaki Eric-Maxim Choupo-Moting, Bayern Münih'in Harry Kane yerine değerlendirdiği adaylar arasında yer alıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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