Senegalli golcü Mbaye Diagne, Ağustos 2025'ten beri formasını giydiği Amedspor'dan yapılan açıklamaya cevap verdi. Aylardır maaşını alamadığını iddia eden 35 yaşındaki oyuncu, "Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz" sözleriyle rest çekti.

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Mbaye Diagne, milli ara sonrası Amed Sportif Faaliyetler idmanlarına katılmaması üzerine kulüpten yapılan açıklama sonrası çarpıcı ifadeler kullandı.

Mbaye Diagne, bu sezon 9 maçta 2 gol kaydetti.

"BENİ KAYBETTİNİZ"

Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok samimiyetsiz ve tehlikelisiniz. Beş ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz kurnazlık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana 'yalancı' diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem" ifadelerine yer verdi.

Diagne'nin Instagram paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından antrenmanlara katılmadığını, durumun tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığını bildirdi. Amedspor'dan yapılan açıklamada şöyle:

Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır’da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir. Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır'a döneceğini bildirmiştir. Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir. Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir.

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