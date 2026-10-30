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Milan'dan NBA Avrupa Ligi kararı: İstanbul'dan bir takım da olacak

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Milan'dan NBA Avrupa Ligi kararı: İstanbul'dan bir takım da olacak
Başlık ResmiMilan'dan NBA Avrupa Ligi kararı: İstanbul'dan bir takım da olacak

İtalya Serie A ekibi Milan, basketbol takımı kurarak, NBA Avrupa Ligi projesinde yer almayı planlıyor. Ekim 2027'de hayata geçirilmesi hedeflenen ligde 16 takımın mücadele etmesi ve kalıcı lisans sahibi 12 kulüpten birinin İstanbul merkezli olması bekleniyor.

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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan Milan'ın ABD'li sahibi Gerry Cardinale, basketbol takımı kurmak istediklerini belirtti.

20 BİN KİŞİLİK ARENA

Gerry Cardinale, "20 bin kişilik bir arena inşa etmek için çalışmalara başlamaya hazırız. NBA Avrupa Ligi'nde Milano merkezli bir takımla yer almak istiyoruz. Tenis alanında da hedeflerim var" ifadelerini kullandı.

Milan Kulübü, NBA Avrupa Ligi için salon inşa edecek.
Başlık ResmiMilan Kulübü, NBA Avrupa Ligi için salon inşa edecek.

EKİM 2027 PLANI

NBA Avrupa projesinin, NBA ve FIBA ortaklığında yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanan ligde, bu ekiplerin 12'sinin kalıcı lisans sahibi kulüplerden oluşması öngörülüyor. Kalıcı lisans verilecek 12 kulüpten birinin İstanbul merkezli olması bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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