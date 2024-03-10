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Milli futbolcu Okay Yokuşlu İngiltere'yi salladı! Türk yıldızın attığı gol gündem oldu

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Milli futbolcu Okay Yokuşlu İngiltere&#039;yi salladı! Türk yıldızın attığı gol gündem oldu
West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu, Championship, Haber

Spor Haberleri  / -

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, Huddersfield Town'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada gol sevinci yaşayan Okay, tribünleri coşturdu.

İngiltere Championship'te West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun bir gol attığı maçta Huddersfield Town'ı 4-1 yendi.

John Smith's Stadı'nda oynanan 37. hafta mücadelesinde Huddersfield Town, West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Karşılaşmada 90 dakika görev alan Okay Yokuşlu, 66. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sezon ligde 36. maçına çıkan Okay, rakip fileleri ilk kez havalandırdı.

Konuk ekibin diğer gollerini, 51 ve 73. dakikalarda Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley attı.

Huddersfield Town'ın tek golü ise 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 63 yapan West Bromwich Albion, 5. sırada yer aldı. Düşme hattından kurtulamayan Huddersfield Town ise 38 puanla 22. basamakta kaldı.

OKAY YOKUŞLU'NUN HARİKA GOLÜ

Düzenleyen:  - Spor
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