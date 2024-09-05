Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli sporcu Kübra Korkut, para masa tenisi kategorisinde Paris'te finale yükseldi

Milli sporcu Kübra Korkut, para masa tenisi kategorisinde Paris'te finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli sporcu Kübra Korkut, para masa tenisi kategorisinde Paris&#039;te finale yükseldi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, finale çıktı.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra, S7 sınıfında yarı finalde oyunların en genç sporcularından 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey'le karşılaştı.

İlk iki seti 9-11 e 7-11 kaybeden Kübra, diğer iki seti 11-6 ve 11-5 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Son sete iyi başlayan Kübra, seti 11-5 maçı da 2-0'dan geri gelerek 3-2 alıp adını finale yazdırdı.

Kübra Korkut, finalde son 3 paralimpik oyunların şampiyonu Kelly Van Zon'la bu akşam TSİ 20.15'te karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Elazığ'da yılan paniği! Terliğin içine girmiş halde bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'te bronz alan Ebru Acer adını tarihe yazdırdı - SporParis'te bronz alan Ebru Acer adını tarihe yazdırdıOlimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı - SporOlimpiyat şampiyonu Busenaz'a çirkin saldırıPara judoda Ecem Taşın Çavdar, yarı finale çıktı - SporEcem Taşın Çavdar, Paris'te yarı finale çıktıMilli para masa tenisçiler, Eyfel Kulesi'nde turistlerin ilgisiyle karşılaştı - SporMilli para masa tenisçilere Fransa'da büyük ilgiToprak Razgatlıoğlu Fransa'da avantajını korumak istiyor - SporToprak Razgatlıoğlu Fransa'da piste çıkacakBeşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı... - SporAyrılığı kabul etti, yeni takımı Süper Lig'den
Sonraki Haber Yükleniyor...