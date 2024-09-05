Milli sporcu Kübra Korkut, para masa tenisi kategorisinde Paris'te finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, finale çıktı.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra, S7 sınıfında yarı finalde oyunların en genç sporcularından 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey'le karşılaştı.

İlk iki seti 9-11 e 7-11 kaybeden Kübra, diğer iki seti 11-6 ve 11-5 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Son sete iyi başlayan Kübra, seti 11-5 maçı da 2-0'dan geri gelerek 3-2 alıp adını finale yazdırdı.

Kübra Korkut, finalde son 3 paralimpik oyunların şampiyonu Kelly Van Zon'la bu akşam TSİ 20.15'te karşılaşacak.