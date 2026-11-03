Millilerin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile eşleşti.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda ay-yıldızlılar, 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile eşleşti.

Kura çekimine TFF Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ile Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın katıldı.

Milliler, grup aşamasında rakipleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki ilk iki maçı 23 Şubat-6 Mart 2027, üçüncü ve dördüncü müsabakalar 13-24 Nisan 2027, son iki karşılaşma ise 7-15 Haziran 2027 tarihleri arasında oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı

FORMAT

Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan ekipler doğrudan A Ligi'ne yükselecek.

İkinciler ise A Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla yükselme play-off maçları oynayacak.

B Ligi'nde gruplarını üçüncü basamakta tamamlayan takımlardan en iyi iki ekip, C Ligi ikincileriyle play-off oynayacak.

Diğer iki grup üçüncüsü ile sonuncuları ise doğrudan C Ligi'ne düşecek.

Yükselme ve düşme play-off karşılaşmaları 4-12 Ekim 2027 tarihleri arasında yapılacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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