Milot Rashica yeni transferlere övgüler yağdırdı: Yıldızlar uçuracak

İmmobile, Rafa Silva ve Paulista’nın tecrübeleriyle takıma çok şey katacağını söyleyen Milot Rashica, geçen sezonki kötü hatıraları sileceklerinden emin...

Beşiktaş’ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, kamp dönemi, yeni sezon beklentileri ve birçok konuda açıklamalarda bulundu. Transferlerin kampa yetiştirilmesinin takım için çok önemli olduğunu dile getiren Kosovalı yıldız, “Ben geçen yıl takıma sezon başladıktan sonra katıldım. Takımla birlikte iyi bir sezon öncesi kampı geçirmek formunuzun daha iyi olmasını sağlar. Takımla birlikte antrenman yapmak, hazırlık maçı oynamak, arkadaşlarınızı tanımak çok önemlidir. Bu sene fazla oyuncu erkenden katıldı. Birbirimizi tanımak için de yeterli zamanımız oluyor” ifadelerini kullandı.

CİRO'YU BESLEMELİYİZ

Tecrübeli oyuncuların geldiğini ve bu isimlerin kendilerine çok şey katacağını belirten Rashica, “Böyle transferlere ihtiyacımız vardı. Antrenmanlarda kalitelerini görebilirsiniz. Birbirimize adapte olup, birlikte daha iyi şeyler yapacağız. Gol yollarında çok etkili bir takım olacağız. Ciro İmmobile takımımızda olduğu için çok mutluyuz. Onun ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Umuyorum ki hepimiz kendisini yeterince besleriz, bolca gol atar ve hep beraber güzel bir sezon geçiririz” değerlendirmesinde bulundu.

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