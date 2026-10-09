Montella'nın 40 maçlık A Milli Takım karnesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun kararıyla yolların ayrıldığı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında 40 maçta boy gösterdi.

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A Milli Futbol Takımı'nın başına 21 Eylül 2023'te geçen Vincenzo Montella dönemi 3 yıl sürerken, milliler İtalyan teknik adamla 40 maça çıktı.

Ay-yıldız ekibin başında 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıkan Vincenzo Montella, galibiyet sayısıyla dikkati çekti.

Montella yönetiminde 21 galibiyet elde eden millilerin galibiyet sayısı, beraberlik ve yenilgi sayısının toplamını geçti.

Milliler, İtalyan teknik adamla rakiplerine 14 kez kaybederken 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı bu maçlarda 66 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 57 gol gördü.

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2024'TE ÇEYREK FİNAL OYNADI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri döneminde Stefan Kuntz'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Vincenzo Montella, millilerle turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu gruptan çıkan milliler, son 16 turunda ise Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Hollanda'yla eşleşen ay-yıldızlılar, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

Vincenzo Montella

UEFA ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELDİ

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubu 2. sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselmek için play-off oynadı.

Play-off mücadelesinde Macaristan'ı geçen milliler, UEFA A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösterdi. Grubu İspanya'nın ardından 2. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanan milliler, önce Romanya'yı ardından da Kosova'yı geride bırakarak 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı.

Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'yle aynı grupta yer alan milliler, ilk 2 maçı kaybederek organizasyondan elendi.

Vincenzo Montella

UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE PUAN ALAMADI

Dünya Kupası'nın ardından Vincenzo Montella yönetiminde UEFA Uluslar A Ligi maçlarına çıkan A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı grupta 4 maç oynadı.

Fransa'ya Kocaeli'de 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1 yenilen milliler, deplasmandaki Belçika mücadelesinden de 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Gruptaki 4. maçında İtalya'yla deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-1 kaybederek 4 maç sonunda puan alamadı.

İtalya ile oynanan bu maç, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başındaki son karşılaşma oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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