Morata ve ailesini ölümle tehdit etmişti! Yalanı ortaya çıkan İspanyol genç tutuklandı

İspanya Milli Takımı kaptanı Alvaro Morata, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile oynadıkları final maçında penaltı kaçırmıştı. Galatasaray'ın İspanyol yıldızı ve ailesini sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden 19 yaşındaki İspanyol genç, Malaga'da tutuklandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 8 Haziran'da Almanya'da oynanan Portekiz maçında penaltı kaçırdığı için İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Alvaro Morata'yı ve ailesini, sosyal medyada yayımladığı mesajda ölümle tehdit eden bir kişi, Malaga'da polisin düzenlediği operasyonla tutuklandı.

MESAJI ATAN KİŞİ 19 YAŞINDA

Morata'nın ailesinin suç duyurusu sonrasında harekete geçen polisin yürüttüğü soruşturma sonrasında mesajı yayımlayan ve 19 yaşında olduğu belirtilen kişinin tutuklandığı açıklandı.

"SOSYAL MEDYA HESABIM ÇALINDI" DEDİ

Malaga polisi tarafından basına verilen bilgilerde, söz konusu kişinin Morata'yı ölümle tehdit eden mesajın yayımlanmasından 2 gün sonra karakola gelerek, sosyal medya hesabının çalındığı yönünde ihbarda bulunduğu ancak yürütülen soruşturmada yalan söylediğinin anlaşıldığı ve tutuklandığı bildirildi.