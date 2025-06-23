Motosiklet yarışında korku dolu anlar! Kenan Sofuoğlu'nun oğlu kaza geçirdi: Zayn'ın sağlık durumu

Dünya Supersport Şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, sıralama yarışında kaza geçirdi. Yürekleri ağzılara getiren kaza sonrası 6 yaşındaki Zayn'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Kaza anına dair görüntüleri paylaşan baba Sofuoğlu, yarışın sonucu ve oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi.

AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili ve eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, sıralama yarışında kaza geçirdi. Küçük yaşına rağmen motor sporlarındaki yeteneğiyle ilgi gören Zayn'ın yarış pistindeki kaza anı gündem oldu.

ASFALT ZEMİNE SAVRULDU

Zayn'ın geçirdiği kaza, babası Kenan Sofuoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı videoyla ortaya çıktı. Zayn, motosikletinin kontrolünü kaybedip, virajı alamayarak asfalt zemine savrulurken; kazanın ardından piste koşan ekipler hızla minik Sofuoğlu'na müdahalede bulundu.

SON SIRADA BAŞALDIĞI YARIŞI KAZANDI

Kaza sonrası yapılan ilk kontrollerinde Zayn’ın durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ambulansa bindirilirken gözyaşı döken minik yarışçı, sıralama turları sonucu son sırda yer almasına rağmen yarışı kazanmayı başardı.

"BENİ MOTOSİKLETE BİNDİRİN"

Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yayımladığı kaza görüntüsüne, "Sıralama turlarında geçirdiği kazadan sonra elindeki ağrıdan dolayı ağlıyordu. Ambulansa binerken, 'Beni motosiklete bindirin' dedi. Pazar günü yarışa en arkadan başlayarak kazandı. Bizi izlemeye gelen ve destekleyen herkese çok teşekkürler" notunu düştü.