Mourinho'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri! "Türkiye'de sadece onlar kart görmüyor..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından oyunla ilgili konuştu. Mourinho'dan Galatasaray çıkışı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 10 puana ulaşan sarı lacivertliler ligde lider konumda bulunurken, Alanyaspor ise 2 puanla 15'inci sırada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müsabakaya tempolu başlayan takımın daha sonrasında farklı izlenim vermesiyle ilgili sorulan soruyla başlayan Mourinho, "Benzin problemiydi. İlk yarıda çok benzin harcadık, 2'nci yarıda aynı tempomuz yoktu. Çok fazla top kaptık. O anlarda maçı öldürmemiz gerekiyordu" dedi.

"HARİKA BİR OYUNCU KAYBETTİK"

Takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Mourinho, "Harika bir oyuncu kaybettik. Kulüp satmak istemedi. Oyuncu kabul etseydi Avrupa'da en çok kazanan bek oyuncularından olacaktı. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Burada kalması için her şey yapıldı. Zeki bir karar verildi. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULAR DIŞARIDA KALACAK"

"1 tane daha orta saha oyuncusu almamız iyi olacaktı, o transfer de henüz tamamlanmadı" diyen Mourinho, "Sağlık kontrollerinden sonra olumlu tamamlanırsa mutlu olacağım. Kotamız az olacak. Kulüp alt yapısında yetişmiş 2 oyuncu vardı bunlar Ferdi ve 2. kalecimizdi. Bazı oyuncular dışarıda kalacak. İyi bir kadro kurabilmesi için başkan ve yönetimimiz iyi efor sarf etti" değerlendirmesinde bulundu.

"NESYRİ YAVAŞ YAVAŞ GELİYOR"

Youssef En-Nesyri ile ilgili sorulan soruya Jose Mourinho, “Nesryi harika oyuncu. Sakat şekilde geldi. Gelmiş olduğu takımımız da yoğun çalışmalar yaptı. O gelmeden önce çalışmalarını sürdüren oyuncular daha hazırdı. Yavaş yavaş geliyor. Takımda Dzeko ve Cenk Tosun gibi oyuncular var” dedi.

"TÜRKİYE'DE SADECE GALATASARAY KART GÖRMÜYOR"

Mourinho, “Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olduğu zaman oyunculara ihtiyacınız var. Sezon içerisinde sakatlıklar oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Biz de kart göreceğiz. Milli aralar olacak. Çoğu futbolcu milli takımlardan formsuz dönüyor. Dolayısıyla bunu korumanın en iyi yolu rotasyon yapmaktır" ifadelerini kullandı.

"KRUNİC VE ZAJC SİSTEME UYMUYOR"

"Çoğu pozisyonda çeşitliliğimiz var" diyen deneyimli teknik adam, "Krunic ve Zajc oynamak istediğimiz sisteme uymadığı için oyuncu alıyoruz. İsmail veya Fred'in pozisyonu diyemeyiz. İyi bir kadromuz olacak, farklı turnuvalarda mücadele edebilmek için" diye konuştu.

Mourinho son olarak hakemle ilgili de, “Hakem 30 yaşında gerçekten üst seviye, kendisini tebrik ediyorum” dedi.