Mourinho'dan Fenerbahçe ile ilgili ilk paylaşım! Helikopterdeki detay şaşırttı

Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İmza an meselesi

Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İmza an meselesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'daki ilk gününde helikopterden çektiği görüntüleri "Yeni Evim" şeklinde duyurdu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelir gelmez sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Helikopterle stadyum etrafında tur atan Portekizli hoca, Instgaram hesabındna video yayınlayarak "Yeni evim" sözleriyle sarı-lacivert kalp koydu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabı da dünyaca ünlü hocanın stadyuma baktığı anları paylaşarak "One of us - Bizden biri" notunu ekledi.