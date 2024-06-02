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Mourinho'dan Fenerbahçe ile ilgili ilk paylaşım! Helikopterdeki detay şaşırttı

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Mourinho&#039;dan Fenerbahçe ile ilgili ilk paylaşım! Helikopterdeki detay şaşırttı
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Instagram, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'daki ilk gününde helikopterden çektiği görüntüleri "Yeni Evim" şeklinde duyurdu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelir gelmez sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Helikopterle stadyum etrafında tur atan Portekizli hoca, Instgaram hesabındna video yayınlayarak "Yeni evim" sözleriyle sarı-lacivert kalp koydu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabı da dünyaca ünlü hocanın stadyuma baktığı anları paylaşarak "One of us - Bizden biri" notunu ekledi.

Mourinho'dan Fenerbahçe ile ilgili ilk paylaşım! Helikopterdeki detay şaşırttı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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