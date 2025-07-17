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Real Madrid duyurdu: Jude Bellingham 3 ay sahalardan uzak kalacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Real Madrid duyurdu: Jude Bellingham 3 ay sahalardan uzak kalacak
Real Madrid, Jude Bellingham, Sakatlık, Rehabilitasyon, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz yıldız Jude Bellingham, 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid Kulübü, Jude Bellingham'ın yaklaşık 2 sezondur sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Real Madrid duyurdu: Jude Bellingham 3 ay sahalardan uzak kalacak - 1. Resim

3 AY OYNAYAMAYACAK

Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun, yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 58 karşılaşmaya çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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