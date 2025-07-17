Real Madrid duyurdu: Jude Bellingham 3 ay sahalardan uzak kalacak
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz yıldız Jude Bellingham, 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid Kulübü, Jude Bellingham'ın yaklaşık 2 sezondur sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
3 AY OYNAYAMAYACAK
Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun, yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 58 karşılaşmaya çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş