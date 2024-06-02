Bir çökme haberi de Mardin'den! Anne ve bebeği yaralandı

Erzurum'da korku dolu anlar! 5 katlı binanın merdiveni çöktü, ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti

Erzurum'da korku dolu anlar! 5 katlı binanın merdiveni çöktü, ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti

Mardin Artuklu'da tek katlı bir evin tavanı çöktü. Çökme sonucu anne ve 3 yaşındaki bebeği hafif yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Yeniyol mevkisinde tek katlı bir evin aniden evin salon kısmındaki tavanı çöktü. Anne ve bebeği hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne ve bebeği, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.