Bir çökme haberi de Mardin'den! Anne ve bebeği yaralandı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Mardin Artuklu'da tek katlı bir evin tavanı çöktü. Çökme sonucu anne ve 3 yaşındaki bebeği hafif yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Yeniyol mevkisinde tek katlı bir evin aniden evin salon kısmındaki tavanı çöktü. Anne ve bebeği hafif yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne ve bebeği, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.