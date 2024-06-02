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Erzurum'da korku dolu anlar! 5 katlı binanın merdiveni çöktü, ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzurum, Itfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’da 5 katlı bir apartmanın merdivenlerinin çökmesiyle bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Ekipler mahsur kalanları itfaiye aracının sepetiyle indirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş Sokak’ta bulunan bir apartmanda öğlen saatlerinde merdivenlerde aniden kısmi çökme yaşandı. Bina sakinlerini korkutan çöküntü sonrası itfaiye, AFAD, 112 ve polis olay yerine sevk edildi.

Erzurum'da korku dolu anlar! 5 katlı binanın merdiveni çöktü, ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti - 1. Resim

Bina sakinleri hızlı şekilde apartmandan tahliye edilirken bazı vatandaşların korkudan merdivenleri kullanmak istemediği görüldü. Bunun üzerine itfaiye ekipleri özellikle üst katta bulunan aileleri itfaiye aracının sepetiyle indirmek zorunda kaldı.

Erzurum'da korku dolu anlar! 5 katlı binanın merdiveni çöktü, ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti - 2. Resim

Binanın üçüncü katındaki bir bebek de itfaiye personeli tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Bu arada bazı vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları almak için zaman zaman uyarılara rağmen binaya girdi.

Erzurum'da korku dolu anlar! 5 katlı binanın merdiveni çöktü, ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti - 3. Resim

Doğal gazı ve elektriği kesilen binanı kapısına kimsenin girmemesi için şerit çekildi. Yetkililer merdiven çöküntüsü ile alakalı incelemenin devam ettiğini ifade etti ve vatandaşlara evlerine girmeleri noktasında uyarıda bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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