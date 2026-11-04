Muhammed Salah 3'te 3 peşinde

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Konferansı Ligi'ni seviyor. KuPS ve Hearts maçlarında rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu serisine yarın Freiburg önünde de devam etmek amacında.

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UEFA Konferans Ligi’nde yarın Almanya’nın Freiburg takımını konuk edecek Trabzonspor’da gözler yine Muhammed Salah’ta olacak. Süper Lig’de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi’nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Mısırlı yıldız, Freiburg karşısında da ağları sarsması hâlinde UEFA Konferans Ligi’nde ilk 3 maçta gol kaydedecek.

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LİGDE SUSKUN AMA…

Bu sezon attığı toplam 10 golün 8’ini iç sahada atan Muhammed Salah taraftar önünde bir başka oluyor. Her ne kadar bordo mavililerin yeni transferi ligdeki son iki maçta (gol anlamında) suskun kalsa da teknik ekip ve taraftar yıldız ismin tabelada belirleyici olacağı görüşünde. Bu arada maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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